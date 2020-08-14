Путин предложил провести онлайн-саммит «ядерной пятерки»

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран «ядерной пятерки» провести саммит в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предложение было адресовано Ирану, Германии, а также постоянным членам Совбеза ООН.

В рамках онлайн-встречи президент предложил обсудить механизмы обеспечения безопасности на территории Персидского залива, а также механизмы укрепления доверия в регионе.

«Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона», — сказано в заявлении Путина.

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