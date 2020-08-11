Истребитель МиГ-31 экстренно сел в Перми

Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной экстренной посадки стала неисправность, рассказали в экстренных службах.

Факт экстренной посадки истребителя подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа. Во время выполнения посадки было обнаружено разрушение одного из колес задней стойки шасси, пояснили в пресс-службе.

Посадка прошла в штатном режиме, самолет не поврежден, добавили представители военного округа.

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