Истребитель МиГ-31 экстренно сел в Перми
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Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причиной экстренной посадки стала неисправность, рассказали в экстренных службах.
Факт экстренной посадки истребителя подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа. Во время выполнения посадки было обнаружено разрушение одного из колес задней стойки шасси, пояснили в пресс-службе.
Посадка прошла в штатном режиме, самолет не поврежден, добавили представители военного округа.
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