Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

Американский Forbes проанализировал перспективы развития ударных беспилотных летательных аппаратов в России и Соединенных Штатах.

По данным издания, Россия намерена принять на вооружение тяжелый БПЛА С-70 «Охотник» уже в 2024 году.

Автор публикации отмечает, что данный беспилотник может нести несколько тонн бомбовой нагрузки, причем не только авиабомбы и ракеты класса «воздух-поверхность», но также ракеты «воздух-воздух» и разведывательное оборудование. А конструкция в виде летающего крыла значительно снижает заметность крупногабаритного аппарата.

При сравнении «Охотника» с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.

Однако С-70 уступает X47B, который изначально создавался как ударный беспилотник с элементами стелс-технологий, но со временем «эволюционировал» в разведчика, а затем и вовсе в топливозаправщик.

Еще один разрабатываемый в США аппарат MQ-25 Stingray позиционирует себя как многофункциональный комплекс. Но пока не понятно, когда он будет принят на вооружение. Кроме того, Stingray не обладает малозаметностью, и пока также не ясно, способен ли он участвовать в наступательных операциях.

Последнее сравнение проведено с XQ-28 Valkyrie, долгосрочные испытания которого проходят в США. Автор отмечает, что он также не может похвастаться малозаметностью, и при этом имеет грузоподъемность лишь 450 кг.

Таким образом, издание приходит к заключению, что аналогов российскому малозаметному и обладающему хорошим вооружением «Охотнику» в США пока нет. И, несмотря на то, что Соединенные Штаты приступили к разработке боевых беспилотников раньше, в итоге они могут отстать в этом направлении от России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликовано фото тяжелого беспилотника «Охотник»

— Business Insider оценил российского «Охотника»