Более 9,5 тысячи российских военных переболели COVID-19

Число российских военных, вылечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 9,5 тысячи человек. Об этом сообщает в бюллетене Министерства обороны России.

За минувшие сутки от COVID-19 вылечился 71 российский военный, указано в бюллетене. Общее число переболевших составляет 9 515 человек.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус нового типа выявлен у 975 служащих в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях. Среди военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 119 человек.

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