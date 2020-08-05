В Ливане назвали фейком сообщения о появлении ВВС Израиля перед взрывом в Бейруте
Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком распространяющиеся в социальных сетях сообщения о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом в порту города, сообщает РИА «Новости».
«Это просто называется фейковые новости», — сказал министр.
Ранее в парламенте Израиля опровергли сообщения о причастности армии страны ко взрыву в Ливане.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Израильские власти предложили гумпомощь Ливану
— Почти 20 журналистов пострадали при взрыве в Бейруте