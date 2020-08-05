В Ливане назвали фейком сообщения о появлении ВВС Израиля перед взрывом в Бейруте

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком распространяющиеся в социальных сетях сообщения о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом в порту города, сообщает РИА «Новости».

«Это просто называется фейковые новости», — сказал министр.

Ранее в парламенте Израиля опровергли сообщения о причастности армии страны ко взрыву в Ливане.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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