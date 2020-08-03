США дополнительно перебросят в Польшу 1 тысячу военных для сдерживания РФ

США и Польша завершили переговоры о дополнительной дислокации в Восточной Европе 1 тысячи американских военнослужащих для сдерживания РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Пентагона Марка Эспера.

«Соглашение позволит усилить сдерживание России. Также оно укрепит НАТО, развеет обеспокоенность наших союзников. Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций», — говорится в письменном заявлении Эспера.

Он добавил, что в настоящий момент в Польше находятся 4,5 тыс. американских военных.

В среду, 29 июля, Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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