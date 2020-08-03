Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году
Ударный стелс-беспилотник «Охотник» начнут серийно поставлять в 2024 году. Об этом глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
По его словам, процесс проведения опытно-конструкторских работ «Охотника» был ускорен по поручению Минобороны.
«Мы от министерства обороны получили задачу...максимально сдвинуть «влево», так, чтобы поставки начать уже с 2024 года», — отметил Слюсарь.
Он напомнил, что «Охотник» обладает беспрецедентными возможностями. Подобные беспилотники проектируют и производят только Китай и США.
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