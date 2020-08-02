В Афганистане уничтожен «мясник ИГИЛ*
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В Афганистане уничтожен глава разведки ответвления «Хорасан» террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Ассадулла Оракзаи по кличке «мясник ИГИЛ», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный директорат безопасности страны.
Отмечается, что операцию провели в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
Как сообщил директорат, Оракзаи ответственен за нападение на мирных жителей, а также за «зачистку» соперников в структуре ИГ.
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