В Афганистане уничтожен «мясник ИГИЛ*

В Афганистане уничтожен глава разведки ответвления «Хорасан» террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Ассадулла Оракзаи по кличке «мясник ИГИЛ», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный директорат безопасности страны.

Отмечается, что операцию провели в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.

Как сообщил директорат, Оракзаи ответственен за нападение на мирных жителей, а также за «зачистку» соперников в структуре ИГ.

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