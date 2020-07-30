Рядом с аэропортом Багдада упали две ракеты

Рядом с международным аэропортом Багдада упали две ракеты, пишет агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

«Две ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада, не причинив какого-либо ущерба», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ракеты выпустили из двух мест в районе Радвания на западе столицы.

«Зеленая зона» Багдада, где находятся правительственные учреждения, посольства и аэропорт, часто подвергается ракетным обстрелам, которые, как правило, не приводят к серьезным разрушениям.

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