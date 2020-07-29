США согласовали вывод войск из Германии с НАТО

Соединенные Штаты обсуждали с членами Североатлантического альянса решение о выводе американских военных из Германии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

США провели тесные консультации с союзниками перед объявлением своего решения, рассказал Столтенберг.

Ранее Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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