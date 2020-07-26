Украина направляет миротворцев в Донбасс

Украина направляет в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Миротворцы будут осуществлять дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня, поясняется в сообщении.

При этом указано, что режим прекращения огня не лишает украинских военных права на ответ при нарушении соглашения противником.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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