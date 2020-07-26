Украина направляет миротворцев в Донбасс
Украина направляет в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
Миротворцы будут осуществлять дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня, поясняется в сообщении.
При этом указано, что режим прекращения огня не лишает украинских военных права на ответ при нарушении соглашения противником.
22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Перемирие с понедельника: ДНР и ЛНР прекращают боевые действия
— Генсек ООН призывает соблюдать договоренности по Донбассу