В Армении рассказали о трех подбитых танках Азербайджана

Вооруженные силы Армении подбили три танка Азербайджана во время обострения ситуации на границе, заявил пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян. Об этом сообщает ТАСС.

Три азербайджанских танка были подбиты с помощью беспилотных летательных аппаратов армянского производства, рассказала Степанян.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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