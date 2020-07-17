Россия сообщила Китаю о диалоге с США по контролю над вооружениями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему китайскому коллеге Ван И о ходе диалога России и США по контролю над вооружениями, пишет МИД РФ.
«Лавров информировал коллегу о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министры обсудили вопросы двухсторонней и международной повестки дня, а также саммит «пятерки», локальную безопасность, интеграцию на евразийском континенте, а также деятельность ШОС и БРИКС.
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