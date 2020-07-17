В Азербайджане заявили, что Армения выдает сбитый БПЛА США за азербайджанский

Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван выдает сбитый в 2014 году в Афганистане американский беспилотный летательный аппарат за азербайджанский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы военного ведомства Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

Ранее минобороны Армении сообщало, что сбило 13 азербайджанских беспилотников.

По словам Даргяхлы, армянское общество требовало доказательств, поэтому минообороны и представило фото сбитого американского самолета.

«Было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане», — сказал полковник, отметив, что «все БПЛА азербайджанской армии целы и невредимы».

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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