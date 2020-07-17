В Пентагоне рассказали об упомянутой Трампом «супер-пупер-ракете»

Представители американского министерства обороны подтвердили проведение испытаний новой гиперзвуковой ракеты, во время которых ее скорость превышала скорость звука в 17 раз, сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.

Говоря о создаваемой в США «супер-пупер-ракете» президент страны Дональд Трамп имел в виду именно эти испытания, которые были проведены в марте текущего года, пояснили в Пентагоне.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире. Он назвал ее «супер-пупер-ракетой».

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