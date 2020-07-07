В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек

При стрельбе на военной базе в южной части Калифорнии пострадал один человек. Об этом сообщается в Twitter Корпуса морской пехоты США.

Как выяснилось в ходе проверки, он выстрелил в себя сам. Его личность не разглашается. Информации о других пострадавших нет.

«Раненому сейчас оказывают помощь, он будет госпитализирован», -— говорится в заявлении Корпуса.

Однако там не уточняется, был ли инцидент несчастным случаем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия следит: в Черное море вошли корабли НАТО

— В Турции российские С-400 испытают на американских самолетах

— Американский самолет подлетал к российским базам в Сирии