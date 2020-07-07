В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек
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При стрельбе на военной базе в южной части Калифорнии пострадал один человек. Об этом сообщается в Twitter Корпуса морской пехоты США.
Как выяснилось в ходе проверки, он выстрелил в себя сам. Его личность не разглашается. Информации о других пострадавших нет.
«Раненому сейчас оказывают помощь, он будет госпитализирован», -— говорится в заявлении Корпуса.
Однако там не уточняется, был ли инцидент несчастным случаем.
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