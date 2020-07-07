В Турции российские С-400 испытают на американских самолетах
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Турецкие военные начали испытания российских зенитных ракетных комплексов против американских истребителей F-16 и F-4 , передает Fighter Jets World.
Тесты начались 4 июля и продлятся до 26 сентября. Они проходят на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары.
По информации издания, Турция проигнорировала угрозы Вашингтона, который обещал ввести санкции, если испытания будут проведены.
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