Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

Там рассказали, что на заседании также будет обсуждаться девятый доклад генсека ООН о ходе выполнения резолюции 2231 Совбеза ООН, которая предусматривала «ядерное соглашение» с Ираном — Совместный всеобъемлющий план действий.

США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне обещали, что не допустят этого.

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