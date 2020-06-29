В США снова заявили о нахождении российских наемников в Ливии

Представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter заявила, что Вашингтон и Национальная нефтяная корпорация Ливии обеспокоены нахождением российских военных наемников на крупнейшем ливийском месторождении нефти в Эш-Шарара.

«Мы разделяем обеспокоенность Ливийской национальной нефтяной корпорации из-за вмешательства подчиненной Минобороны России ЧВК «Вагнер» и иностранных наемников в работу ливийских предприятий и персонала на нефтяном месторождении», — написала Ортагус.

Она подчеркнула, что подобные действия являются посягательством на суверенитет и процветание Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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