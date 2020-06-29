В НАТО попросили Россию быть «более конструктивной» по Афганистану

В альянсе НАТО считают, что РФ стоит придерживаться «более конструктивной политики» в вопросах по Афганистану. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Альянс не стал комментировать публикацию New York Times, в которой говорилось, что РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат. Однако Джоанэ отметил, что НАТО призывает другие страны, в том числе Россию, к более конструктивной политике.

«В конце концов, стабильный Афганистан отвечает интересам не только США и НАТО», — передает слова Джоанэ РИА «Новости».

По его словам, главная задача альянса в Афганистане сделать территорию безопасной для всех, кто работает в рамках операции «Решительная поддержка».

Стоит отметить, что Москва отвергает обвинения NYT.

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