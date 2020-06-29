Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские истребители непрерывно сопровождали американские самолеты на значительном удалении от границы РФ. Подчеркивается, что полеты российской стороны строго соответствуют международному праву.

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