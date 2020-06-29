Роскосмос озвучил стоимость ракеты «Ангара»

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» для министерства обороны стоит меньше пяти млрд руб., пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 млрд руб. за одну ракету», — сказали в госкорпорации.

Отмечается, что это существенно ниже стартовой цены, о которой пишут СМИ.

Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что ракета обходится в семь млрд руб., а после переноса производства в Омск будет стоить четыре млрд руб.

«Ангара» — экологически чистая ракета-носитель различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

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