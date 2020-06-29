Трамп: Разведка США считает недостоверными данные о якобы сговоре талибов** с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка считает данные о якобы связи России с группировкой «Талибан» (организация запрещена в России)* недостоверными. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он отметил, что разведка США считает информацию, которая была опубликована в NYT, по России и талибам* не соответствует действительности.

Глава Белого дома добавил, что это стало причиной того факта, что разведка не довела данную информацию до него и вице-президента США Майкла Пенса.

Американский лидер предположил, что распространение подобной информацией является «надувательством, связанным с Россией».

«Может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», — заключил Трамп.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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