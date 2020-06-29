WP заявила о гибели военных США из-за якобы связи талибов** с РФ

Источник заявил, что из-за якобы сговора России и талибов (организация запрещена в России) в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Об этом сообщает газета Washington Post.

Собеседник уточнил, что такие данные были получены от военных в США в ходе допроса с боевиками в Афганистане.

Источник при этом не уточнил точное число военных, которые погибли.

Издание также отмечает, что Россия и талибы имели план, чтобы «охотиться» на американских военных в Афганистане.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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