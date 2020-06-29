Названа цена производства ракеты «Ангара-А5»

Центр Хруничева опубликовал экономический отчет за 2019 год, в котором содержатся данные о стоимости производства ракеты «Ангара-А5». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, раскрытая цена составила семь млрд рублей. СМИ уточняет, что данный ценовой показатель превышает стоимость «Протона-М» в три раза.

В документе уточняется, что к 2024 году цену «Ангары-А5» планируют снизить до четырех млрд рублей. Снижение Центр планирует реализовывать через ряд мероприятий, в числе которых «создание производства замкнутого цикла РН семейства «Ангара» на мощностях Производственного объединения «Полет»», которое находится в Омске.

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