Белый дом: Трампа не информировали о якобы сговоре РФ с талибами** против военных США

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не получали сообщения о том, что Россия якобы предлагала членам радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)* «охотиться» за военными США в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

В администрации американского президента сообщили, что ответственность за неаккуратное обращении с информацией лежит на данном издании.

«Директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами», — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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