США могут потратить $3,8 млрд на «сдерживание России»

Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает выделение $3,789 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на «сдерживание России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Средства будут направлены на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал для усиления «сдерживания России».

Проект также предусматривает продление запрета на финансирование деятельности, которая означала бы признание суверенитета России над Крымом.

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