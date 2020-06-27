США выделят Украине $50 млн на летальные средства обороны
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США могут предоставить Украине $250 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год.
При этом $50 млн могут быть использованы украинской стороной исключительно на летальные средства обороны, говорится в проекте.
Данные средства выделяются для «оказания помощи и поддержки» вооруженным силам Украины и силам национальной безопасности, указано в документе.
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