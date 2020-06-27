Российские Ту-142 пролетели над Тихим океаном, Баренцевым и Норвежским морями
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Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над водами Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
Полет над Баренцевым и Норвежским морями выполнили три российских самолета, на отдельных этапах их сопровождали истребители F-16 Норвегии, заявили в министерстве.
Над водами северной части Тихого океана пролетели четыре Ту-142МК, их сопровождали американские истребители F-22, добавили в Минобороны. Там подчеркнули, что полеты были проведены в соответствии с международными правилами.
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