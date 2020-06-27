Российские Ту-142 пролетели над Тихим океаном, Баренцевым и Норвежским морями

Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также над водами Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Полет над Баренцевым и Норвежским морями выполнили три российских самолета, на отдельных этапах их сопровождали истребители F-16 Норвегии, заявили в министерстве.

Над водами северной части Тихого океана пролетели четыре Ту-142МК, их сопровождали американские истребители F-22, добавили в Минобороны. Там подчеркнули, что полеты были проведены в соответствии с международными правилами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у российских границ

— В США заявили о перехвате двух российских Ил-38 в районе Аляски

— Американский самолет провел разведку у баз России в Сирии