У министра обороны Сербии выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа выявлен у министра обороны Сербии Александара Вулина, сообщается на сайте министерства.

Вулин находится в самоизоляции и продолжает выполнять свои обязанности с соблюдением всех предписанных мер, указано в сообщении ведомства. Отмечается, что министр «чувствует себя хорошо», заболевание протекает без симптомов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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