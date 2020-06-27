МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.

Ранее The New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что российская сторона тайно предлагала вознаграждение боевикам за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе американских военных.

Как отметили в ведомстве, это информация недостоверная. «Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», — добавили в МИД.

В министерстве также перечислили общеизвестные факты о причастности разведсообщества США к наркотрафику, денежным выплатам боевикам и откатам.

«Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется», — передает сообщение РИА «Новости».

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