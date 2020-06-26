Ракеты выпущены по Израилю с территории сектора Газа
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Сектора Газа выпустил ракеты в сторону Израиля, сообщает израильская армия на своей странице в Twitter.
«Две ракеты были запущены по израильской территории из сектора Газа», — указано в сообщении.
Информация о жертвах и разрушениях не приводится.
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