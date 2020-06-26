Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у российских границ

Разведку у российских границ в течение недели провели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом следует из данных инфографики газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

По данным издания, также у границ страны были замечены шесть иностранных беспилотников.

Как стало известно, российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз вылетали на перехват.

Отмечается, что нарушений государственной границы допущено не было.