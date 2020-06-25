Асмус рассказала детали развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о деталях развода с Харламовым.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст», — написала Асмус.

Актриса подчеркнула, что она и Харламов не посещали шоу Comment Out, по заданию которого они якобы опубликовали сообщения о разводе.

Также девушка попросила СМИ перестать звонить, потому что никакие интервью она давать не будет.

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