В США заявили о перехвате двух российских Ил-38 в районе Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter заявило о перехвате двух патрульных российских самолетов Ил-38 в районе Аляски.

В перехвате принимали участие истребители F-22 NORAD при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker.

«Российские самолеты пролетели в пределах 50 миль от острова Унимак вдоль цепи Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски около четырех часов», — сообщили в NORAD.

При этом там отметили, что самолеты Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушные границы США и Канады.

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