Российские средства ПВО сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима
Российские и сирийский средства ПВО сбили два беспилотных самолета в районе авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александра Щербицкого.
По его словам, российские средства ПВО обнаружили беспилотники боевиков, которые приближались к району расположения авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия.
Военные России и Сирии сбили летательные аппараты. Жертв, как уточнил Щербицкий, нет, авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.
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