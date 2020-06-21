Коалиция США уничтожила три укрытия ИГ** в Ираке
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Военная коалиция во главе с США произвела авиаудары по трем укрытиям ИГ (организация запрещена в России)* в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Авиаудары были нанесены с поддержкой иракского правительства в пятницу, 19 июня.
В результате авиаудара все три укрытия боевиков были уничтожены.
Лагеря находились на севере Ирака в Вади Аш-Шай.
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