Посол РФ рассказал о реакции России на возможный отказ США от ДСНВ

Российские военные просчитали возможные последствия отказа США от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, реакция российской стороны на решение США не продлевать договор будет «спокойной, продуманной, взвешенной».

22 и 23 июня в Вене состоятся переговоры спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли и замглавы МИД России Сергея Рябкова о будущем договоров о контроле над вооружениями.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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