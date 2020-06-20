Эксперт назвал самое вероятное направление удара США по России

Соединенные Штаты более 70 лет отрабатывают нанесение воздушных ударов по России через Северный полюс, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Об этом сообщают «Известия».

Именно через Северный полюс пролегает кратчайшее расстояние между США и важными районами центральной части России, а также Урала и Сибири, пояснил Шурыгин.

При этом более частое появление американских бомбардировщиков на северном направлении означает, что США повышают уровень боевой подготовки, отметил эксперт. При этом он подчеркнул, что России есть чем ответить на действия американской стороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меньше, но лучше: России и США предсказали новую ядерную гонку

— В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО