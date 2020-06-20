Трамп отчитал главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп негативно отозвался о главе Пентагона Марке Эспере и председателе Объединенного комитета начальников штабов Марка Майли, сообщает Mediaite.

Военные прогулялись с Трампом по району возле Белого дома, который был очищен от протестующих. Потом они все вместе зашли в местную церковь, что было воспринято общественностью неоднозначно. Эспер сначала сказал, что «не знал, куда идет», а затем добавил, что присоединился к Трампу, чтобы наблюдать за сожженным общественным туалетом. Майли позднее публично извинился за то, что его присутствие было явно политическим трюком: «Я не должен был быть там».

Трамп негативно отреагировал на оправдание военных. Он заявил, что был лучше осведомлен о военных правилах, запрещающих их участие в политике. Однако он оценил заявление военных, в котором Эспер и Майли сказали, что гордятся, когда идут рядом с президентом и заботятся о его безопасности.

«Я лично думаю, что они должны были сделать это по-другому», — заключил Трамп.

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