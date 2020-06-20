Песков рассказал, что натолкнуло Путина на мысль о переносе парада Победы на июнь

Президент России Владимир Путин решил перенести парад Победы с 9 мая на 24 июня по ряду причин. О них в программе «Большая игра» Первого канала рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что люди во время периода самоизоляции проявили себя дисциплинированно. Россияне с заботой относились к своему здоровью и здоровью близких. Это, в свою очередь, помогло остановить рост заболеваемости по экспоненте. Впоследствии удалось предотвратить обвальную нагрузку на систему здравоохранения.

«В итоге это привело нас к тому, что наметилась устойчивая динамика к сокращению, к ежедневному сокращению количества вновь выявленных инфицированных людей», — цитирует Пескова ТАСС.

Совокупность этих событий и натолкнула президента на решение провести парад Победы 24 июня.

«Ситуация развивается настолько позитивно, что мы все сейчас с нетерпением ждем 24-е число, когда состоится парад», — резюмировал Песков.

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