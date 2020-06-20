В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Сегодня на Дворцовой площади состоялась генеральная тренировка», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в репетиции приняли участие 100 единиц бронетехники и 4,5 тысячи военнослужащих. Также тренировку провели военные летчики — над городом пролетели 30 самолетов и вертолетов.

Из-за пандемии коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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