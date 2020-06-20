Новейшие украинские минометы не приняли на вооружение из-за низкого качества

Минобороны Украины отказалось принять на вооружение партию самоходных минометов «Барс-8ММК» у концерна «Укроборонпром» из-за дефектов ствола и отсутствия таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.

По информации издания, военные эксперты задались вопросом, как попадать из миномета по цели без таблицы для стрельбы, и способны ли стволы орудия выдержать боевые условия?

Первую же партию данной техники списали на склады в поселке Оржев.

Мобильный миномет калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8». Производитель ранее утверждал, что минометы уже приняли на вооружение, однако, в Минобороны опровергли эту информацию.

В концерне заверяют, что техника способна к развертыванию в боевое положение всего за одну минуту, а через 20 секунд после стрельбы может покинуть позицию.

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