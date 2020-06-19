МИД РФ предупредил США о пагубных последствиях противостояния в космосе

Оружейное противостояние России и США в космосе может нести за собой пагубные последствия для международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Дипломаты отметили, что США нужно «занять ответственную позицию».

«Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и опасными витками гонки вооружений», — указано в заявлении.

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