МИД России обвиняет США в выборе «агрессивного курса» в космосе

Американская «Оборонная космическая стратегия» подтверждает «агрессивную направленность» курса США в космической сфере, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

В стратегии провозглашается цель обеспечить «военное превосходство» США в космосе, отмечает МИД.

«Подчеркивается, что использование космоса со стороны США, их союзников и партнеров должно быть подкреплено военной силой. Причем не только в оборонительных целях», – указано в заявлении министерства.

Такой курс является деструктивным, он провоцирует гонку вооружений в космосе, считает российская сторона. МИД призывает США к российско-американскому диалогу по вопросам безопасности космической деятельности.

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