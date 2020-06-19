Министр обороны Армении приедет на парад Победы вместо Пашиняна

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Министр обороны Армении Давид Тоноян посетит парад Победы в Москве вместо премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян.

Ранее Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве из-за эпидемиологической ситуации.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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