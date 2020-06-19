Впервые на параде Победы представят новый «Панцирь» с мини-ракетами против дронов

На параде Победы, который запланирован на 24 июня, покажут модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», мини-ракеты которого созданы для уничтожения беспилотников, сообщает ТАСС.

На торжественном мероприятии в Москве планируется показать боевые машины модернизированного «Панциря- СМ» на колесном шасси «Торнадо-К». На новый «Панцирь» вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету установили кассету с четырьмя небольшими ракетами. Технику заметил корреспондент агентства во время репетиций парада в столице 17 и 18 мая.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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