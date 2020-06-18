США заявляют о «сомнениях» России в поддержке Асада в Сирии

США получают сигналы о готовности России к переговорам об урегулировании ситуации в Сирии, заявил американский специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга.

«Мы видим некоторые сигналы <...> о том, что у них есть некоторые сомнения относительно того, куда они идут с Асадом», – отметил Джеффри.

При этом чиновник Госдепартамента подчеркнул, что данные сигналы являются «скромными» и исходят из «неофициальных, но авторитетных источников». По словам спецпредставителя, Россия таким образом демонстрирует возрастающую заинтересованность к изучению шагов по урегулированию кризиса в Сирии.

Ранее США сообщили о введении новых санкций против Сирии для «экономического и политического давления» на президента страны Башара Асада. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал данные санкции «абсолютно незаконными и нелигитимными» и заверил в намерении России продолжить оказание помощи Сирии и ее народу.

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