Пентагон разработал космическую стратегию в ответ на «угрозу со стороны РФ и КНР»
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Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя помощника главы министерства Стивена Китэя.
«Я бы сказал, что мы все еще опережаем их (РФ и КНР), но для нас однозначно существует риск с учетом того, как они развивают возможности, и это очень серьезная угроза», - заявил Китэй.
Заместитель повторил обвинения в адрес России и Китая, якобы планирующих разместить оружие в космосе против США.
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