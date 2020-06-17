Российские системы отследили бомбардировщики ВВС США над Тихим океаном

Российские радиолокационные станции отследили полет американских бомбардировщиков В-52Н над Тихим океаном, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«17 июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — сказали в Минобороне.

Отмечается, что самолеты пролетели над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана. Бомбардировщики не приближались к российским границам.

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